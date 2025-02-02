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Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul’da! Taraftara böyle 3’lü çektirdi

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul’da! Taraftara böyle 3’lü çektirdi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.02.2025 16:06
Güncelleme:02.02.2025 16:06
Galatasaray Kulübünün geçici transfer görüşmesi yürüttüğü İspanyol santrfor Alvaro Morata, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan 32 yaşındaki oyuncuyu kulüp yetkilileri ile sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı. Havalimanı çıkışında açıklamada bulunan Morata, "Formayı giyip taraftara gururlu anlar yaşatmak için sabırsızlanıyorum. Her şeyimi vermek için geldim buraya. Osimhen'le beraber iş birliği yapıp elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağım." diye konuştu.
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