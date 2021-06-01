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Ali Koç Emre Belözoğlu'yla devam edilmeyeceğini açıkladı

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Giriş: 01.06.2021 16:15
Güncelleme:01.06.2021 16:20
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu kararı resmen açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, canlı yayında yaptığı açıklamada Emre Belözoğlu'yla devam edilmeyeceğini duyurdu. Herkesin merak ettiği "Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de devam edecek mi? Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kim olacak?" sorularına canlı yayında cevap veren Ali Koç, "Teknik direktör konusunda ne yazık ki kan uyuşmasını yakalayamadık. İçinde bulunduğumuz durumda, Emre Belözoğlu ile devam etme kararı çok riskli olacak" ifadelerini kullandı.
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