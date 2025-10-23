23 Ekim 2025, Perşembe
Ajax'ın hocası Heitinga'dan dikkat çeken Galatasaray sözleri: Tarih boyunca...
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de deviren Galatasaray, 3 maç sonunda 6 puan topladı. Turnuvada bir sonraki maçta Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray, şimdiden o maçın planlarını yapmaya başlarken; Hollanda ekibinin teknik direktörü John Heitinga da sarı-kırmızılılarla oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.