Ajax’ın hocası Heitinga’dan dikkat çeken Galatasaray sözleri: Tarih boyunca...

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından Bodo/Glimt'i de deviren Galatasaray, 3 maç sonunda 6 puan topladı. Turnuvada bir sonraki maçta Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray, şimdiden o maçın planlarını yapmaya başlarken; Hollanda ekibinin teknik direktörü John Heitinga da sarı-kırmızılılarla oynayacakları maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.