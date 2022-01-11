11 Ocak 2022, Salı
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Ahmet Çalık nasıl kaza yaptı? Kaza yerinden canlı yayın | İşte Ahmet Çalık'ın gözlüğü ve...
Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara - Niğde yolunun ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Kaza yerinde Ahmet Çalık'ın gözlüğü görüntülendi. Aracın kapı kolu, dikiz aynası ve araç parçaları da etrafa saçılmış halde bulundu.