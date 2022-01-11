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Videolar Spor Videoları Ahmet Çalık nasıl kaza yaptı? Kaza yerinden canlı yayın | İşte Ahmet Çalık'ın gözlüğü ve...

Ahmet Çalık nasıl kaza yaptı? Kaza yerinden canlı yayın | İşte Ahmet Çalık'ın gözlüğü ve...

A Haber
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Giriş: 11.01.2022 13:32
Konyaspor'un futbolcusu Ahmet Çalık, Ankara - Niğde yolunun ankara yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu olay yerinden son gelişmeleri aktardı. Kaza yerinde Ahmet Çalık'ın gözlüğü görüntülendi. Aracın kapı kolu, dikiz aynası ve araç parçaları da etrafa saçılmış halde bulundu.
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Kaza nasıl meydana geldi?
Kaza nasıl meydana geldi?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Ahmet Çalık trafik kazası olay yerinden canlı yayın
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık öldü mü?
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
Konyasporlu Ahmet Çalık hayatını kaybetti!
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