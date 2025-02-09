Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak A Spor’da: Beni kimse satın alamaz | Okan Buruk’a tepki: Ağzımı açtırmasın!

Adana Demirspor Yönetim Kurulu Bşk. Murat Sancak, A Spor'da Galatasaray maçında takımını sahadan çekmesine yönelik yaptığı açıklamada, "Adana Demirspor kimsenin arka bahçesi olmaz. Beni kimse satın alamaz. İnsan şerefi için yaşar, HTS kayıtlarına bakılsın.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Sancak, Dries Mertens ve Okan Buruk'a tepki gösterdi.