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Abdullah Avcı Kayserispor maçı sonrası isyan etti: Yaşananlara gerçekten üzüldüm

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Giriş: 10.05.2022 23:54
Ziraat Türkiye Kupası’nda (ZTK) yarı final rövanş maçında Kayserispor, Trabzonspor’u 4-2 mağlup ederek finale yükseldi. Maç sonrası A Spor’a konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçı yorumladı. Avcı "Bunu bir tarafa koyalım. Biz bu ülkenin şampiyon takımıyız. Geçen hafta Hatay'a gittik en azından bir saygı gördük, alkışlandık. Bugün gerçekten çok üzüldüm yaşananlara. Çakmak, su. Bir sürü şey yedik kafamıza. Kayserispor'a finalde başarılar diliyorum." dedi.
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