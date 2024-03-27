A Milli Takım Avusturya deplasmanında farklı mağlup oldu! Montella'dan maç sonu açıklamaları...

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Milli Takım deplasman mücadelesinde farklı bir skorla oldu. Alınan ağır mağlubiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında, "Ben oynadığımız ilk yarı itibariyle, o noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğim. Gol atma konusunda kesinlikle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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