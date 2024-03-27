27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları A Milli Takım Avusturya deplasmanında farklı mağlup oldu! Montella'dan maç sonu açıklamaları...

A Milli Takım Avusturya deplasmanında farklı mağlup oldu! Montella'dan maç sonu açıklamaları...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.03.2024 01:44
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlıklarını yapan A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile hazırlık maçında kozlarını paylaştı. Milli Takım deplasman mücadelesinde farklı bir skorla oldu. Alınan ağır mağlubiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella basın toplantısında, "Ben oynadığımız ilk yarı itibariyle, o noktadan itibaren çalışmaya devam edeceğim. Gol atma konusunda kesinlikle kendimizi geliştirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Montella’dan maç sonu açıklamalar!
Montella'dan maç sonu açıklamalar!
A Milli Takım’ın Euro 2024’teki son rakibi belli oldu!
A Milli Takım'ın Euro 2024'teki son rakibi belli oldu!
Muğlaspor-Yatağan maçında olay çıktı
Muğlaspor-Yatağan maçında olay çıktı
Ege Rallisi’nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı
Ege Rallisi'nin ikinci gününde ünlü pilot kaza yaptı
Gerilimin bir şekilde düşürülmesi lazım
"Gerilimin bir şekilde düşürülmesi lazım"
Eski Milli Futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti!
Eski Milli Futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti!
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Futbolcularla ilgili soruşturma olacak mı?
Olaylı derbide 12 gözaltı
Olaylı derbide 12 gözaltı
Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!
Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanlığını bıraktı!
Olaylı derbi! 12 gözaltı...
Olaylı derbi! 12 gözaltı...
Beşiktaş Antalyaspor’u konuk edecek!
Beşiktaş Antalyaspor’u konuk edecek!
Fenerbahçe’nin rakibi Olympiakos!
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos!
Daha Fazla Video Göster