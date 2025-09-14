12 Dev Adam namağlup finalde!

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız yarı final maçında Yunanistan'ı ezici üstünlükle mağlup ederek turnuvada 24 yıl sonra adını finale yazdırdı. Bize de büyük bir gurur yaşattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN