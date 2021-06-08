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116 yıl sonra gelen şampiyonluk gözyaşları içinde bıraktı!

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Giriş: 08.06.2021 00:16
Arjantin Premier Ligi'nde River Plate ve Boca Juniors gibi devleri geride bırakan Colon 116 yıllık tarihinde ilk defa şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluğun ardından kulüp taraftarları büyük bir sevinç yaşarken, Arjantinli yaşlı bir vatandaşın mutluluk gözyaşları, Simon Kuper'in 'futbol asla sadece futbol değildir.' sözünü akıllara getirdi. İşte yaşlı adamın mutluluk gözyaşları...
116 yıl sonra gelen şampiyonluk gözyaşları içinde bıraktı!
116 yıl sonra gelen şampiyonluk gözyaşları içinde bıraktı!
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