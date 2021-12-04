Toplumsal Hafıza - ASELSAN mühendisleri nasıl öldürüldü?

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta 2004 yılında Dünya ve Türkiye'deki önemli olaylara yer verildi. Savaş baronlarının dolar oyunlarının perde arkası deşifre edildi. Helikopterler ve uçak kazaları, ASELSAN mühendislerinin ölümleri tüm bu konuların işlendiği 03 Aralık 2021 - Cuma günü yayınlanan programımızın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

Haktan Uysal'ın sunumuyla A Haber'de yayınlanan "Toplumsal Hafıza" programında bu hafta 2004 yılında Dünya ve Türkiye'deki önemli olaylara yer verildi. Savaş baronlarının dolar oyunlarının perde arkası deşifre edildi. Helikopterler ve uçak kazaları, ASELSAN mühendislerinin ölümleri tüm bu konuların işlendiği 03 Aralık 2021 - Cuma günü yayınlanan programımızın tekrarını ahaber.com.tr sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.