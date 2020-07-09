Batı'da eğitim görmek Arap toplumunu yöneten krallar arasında adeta bir moda... Bugün iktidarda olan hemen hemen tüm Arap kralları, emirleri Batı'da ve özellikle de İngiltere'de eğitim görmüş. Ancak tarihe baktığımızda bazı Arap liderlerinin buna karşı çıktığını görüyoruz. Bunlardan biri de Kral Faysal'dır. Faysal'ın bir başka özelliği daha dikkat çekiyor. Batı'da eğitim görmeye karşı çıkan Suud kralı aynı zamanda Filistin'e bakış açısı da farklıydı? Peki Kral Faysal'a ne oldu? Detaylar analiz haberimizde...

Filistin davasına sahip çıkan, Türkiye sevdalısı olan Kral Faysal 1975'te sarayında suikasta uğradı. Yeğeni Faysal Bin Musaid, yanına sokularak tabanca ile iki el ateş ederek kralı çenesinden ve kulağından vurdu.

Ağır yaralanan Kral Faysal hayatını kaybetti.