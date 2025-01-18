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TOPLUMSAL HAFIZA | Eşine az rastlanan şöhret: Ferdi Tayfur

TOPLUMSAL HAFIZA | Eşine az rastlanan şöhret: Ferdi Tayfur

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 19:46
Şarkılarıyla milyonların hislerine tercüman oldu. Kişiliği ile halkın gönlünde taht kurdu. Filmlere konu olan bir hayatın ana aktörüydü o. Şarkılarında sevdayı özlemi bu milleti anlattı. Gök kubbede hoş bir seda bırakarak hayata yumdu gözlerini. 11 gün önce aramızdan ayrılan Ferdi Tayfur'un anısına onun hikayesini anlatılan toplumsal hafıza A Haber ekranlarında.

Şarkılarıyla milyonların hislerine tercüman olan, halkın gönlünde taht kuran büyük sanatçı Ferdi Tayfur, hayata gözlerini yumdu. Filmlere konu olan hayatı ve unutulmaz eserleriyle Türk müziğinde derin izler bırakan Tayfur, sevdadan özleme, halkın duygularını şarkılarıyla dile getirdi.

11 gün önce aramızdan ayrılan büyük sanatçıyı anmak ve hatırasını yaşatmak adına hazırlanan "Toplumsal Hafıza" programında, Ferdi Tayfur'un hayatı ve mirası ekrana taşınıyor. Gök kubbede hoş bir seda bırakan bu değerli sanatçı, eserleriyle her zaman hatırlanacak.

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TOPLUMSAL HAFIZA | Eşine az rastlanan şöhret: Ferdi Tayfur
Eşine az rastlanan şöhret: Ferdi Tayfur
Eşine az rastlanan şöhret: Ferdi Tayfur
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