24 Haziran 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Üvey Anne
- Vermem Seni Ellere
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Memleket Meselesi | Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan
Geçtiğimiz dönemlerde CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 15 gün önce partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatacağını ilan ederek Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Özcan, "Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi. Gündeme bomba gibi düşen konu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde ele alındı. İşte 23 Haziran 2023 tarihli yayının tamamı...