24 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Memleket Meselesi Videoları Memleket Meselesi | Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan

Memleket Meselesi | Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu’na isyan

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.06.2023 01:58
Güncelleme:24.06.2023 01:59
Geçtiğimiz dönemlerde CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 15 gün önce partiye geri dönen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir kez daha partiden kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Karar sonrası "Değişim ve Adalet" yürüyüşü başlatacağını ilan ederek Bolu'dan Ankara'ya yürüyeceğini söyleyen Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden de Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. Özcan, "Kılıçdaroğlu’nu, Atatürk’ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi. Gündeme bomba gibi düşen konu A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi'nde ele alındı. İşte 23 Haziran 2023 tarihli yayının tamamı...
Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na isyan
Özcan'dan Kılıçdaroğlu’na isyan
Memleket Meselesi - “16’lı masa”da kim olacak?
Memleket Meselesi - “16’lı masa”da kim olacak?
Memleket Meselesi - Yeni maaşlar ne kadar olacak?
Memleket Meselesi - Yeni maaşlar ne kadar olacak?
CHP Titanik Sendromu” mu yaşıyor?
CHP "Titanik Sendromu” mu yaşıyor?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Kılıçdaroğlu CHP’yi ablukaya mı aldı?
Kılıçdaroğlu CHP’yi ablukaya mı aldı?
Memleket Meselesi – Meclis’te ilk gong çaldı!
Memleket Meselesi – Meclis’te ilk gong çaldı!
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu neden suskun?
Memleket Meselesi - Kılıçdaroğlu neden suskun?
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Memleket Meselesi
Daha Fazla Video Göster