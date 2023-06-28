28 Haziran 2023, Çarşamba
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Memleket Meselesi - Muhalefet “Başörtüsü” çağrısına ne diyecek?
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında “Feshane’deki sergi neden tepkilerin odağında? Muhalefet “Başörtüsü” çağrısına ne diyecek? CHP’de “Özel-İmamoğlu” planı mı var? CHP’deki “değişim sancısı”nın asıl nedeni ne? CHP ile ittifakta kim neden köprüleri atıyor? Türkiye aleyhine yapılan haberin perde arkasında hangi aktörler var?” sorularına yanıt arandı. İşte 27 Haziran 2023 tarihli programın tamamı….