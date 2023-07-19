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Memleket Meselesi - Körfez’den kaç milyar dolar gelecek?

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Giriş: 19.07.2023 01:29
A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi’nin 18 Temmuz 2023 tarihli yayınında Türkiye’deki ve dünyadaki son gelişmeler ele alındı. Programda; “Körfez’den kaç milyar dolar gelecek?, Körfez ülkeleri hangi sektöre yatırım yapmayı planlıyor?, Körfez çıkarmasının kodları neler?, Diplomasi ekonomiyi nasıl şekillendirecek?, Siyasi ve askeri ilişkiler nasıl bir değişime uğrayacak?, Ülkelerin umudu Türkiye oldu, Tahıl koridorunun kritik önemi ne?” sorularına yanıt arandı.
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