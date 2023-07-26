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Memleket Meselesi | İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu kavgası büyüyor

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Giriş: 26.07.2023 01:51
A Haber’de 25 Temmuz 2023 Salı günü yayınlanan Memleket Meselesi’nde CHP’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan koltuk kavgası masaya yatırıldı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu’nun "Genel başkanlık yükünü taşıyabileceğine inandığım, CHP ilkelerine bağlı, partiyi ileri götürebilecek ve geçmişi temiz biri olsa yarın bırakırım." sözleri ve anlamı yorumlandı. İşte programın tamamı…
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