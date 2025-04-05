A Haber’de 4 Nisan tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında, "Bahçeli 66 gün sonra sahaya indi, Bahçeli'ye sevgi seli, güllerle karşılandı, Kılıçdaroğlu: Ben çalmadım, CHP içinde "tükürük" polemiği, "Çalanların yüzüne tükürülür" sözü kime?, Kılıçdaroğlu "İmamoğlu çaldı" mı diyor?, CHP'yi yine olaylı kurultay mı bekliyor?, CHP listesine "Özel dizayn" mı?, CHP'de "liste savaşı"nın sonu ne olur?, Kılıçdaroğlu kurultaya gelirse ne olur? Türkiye-İsrail Suriye'de çatışır mı?, Suriye saldırısı Türkiye'ye mesaj mı?, İsrail'in asıl hedefi Türkiye'mi?, İsrail'i neden Türkiye korkusu sardı?" sorularına yer verildi...