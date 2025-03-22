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Sokak provokasyonu ile ne planlanıyor?

Sokak provokasyonu ile ne planlanıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.03.2025 01:55
A Haber’de 21 Mart tarihinde yayınlanan 'Aklın Yolu' programında, "CHP eyleminde büyük provokasyon, Ekrem İmamoğlu 121 sayfa ifade verdi, İşte savcılığa göre 'Örgüt Şeması', Rüşvet-Haraç-Yolsuzluk ağı nasıl kuruldu?, İmamoğlu iddialara neden cevap vermedi?, İmamoğlu zaman kazanmaya mı çalışıyor?, İmamoğlu'nun telefonu neden bulunamadı? İstanbulluların kimlik bilgisi satıldı mı?, Sokak provokasyonu ile ne planlanıyor?" sorularına yer verildi.
Sokak provokasyonu ile ne planlanıyor?
Sokak provokasyonu ile ne planlanıyor?
Sokak provokasyonu ile ne planlanıyor?
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