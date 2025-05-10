A Haber’de 9 Mayıs tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, "PKK kongreyi topladı, Fesih ne zaman?, PKK artık tarihe mi karışıyor?, 47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?, Adım adım silah bırakma nasıl olacak?, Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?, Kandil kadrosuna ne olacak?, Terörsüz Türkiye hedefinde süreç nasıl ilerledi?, Pakistan-Hindistan: Barut fıçısı patladı, Kim Hindistan2ın kim Pakistan'ın safında?" sorularına cevap arandı.