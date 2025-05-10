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47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?

47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.05.2025 03:33
Güncelleme:10.05.2025 03:34
A Haber’de 9 Mayıs tarihinde yayınlanan Aklın Yolu programında, "PKK kongreyi topladı, Fesih ne zaman?, PKK artık tarihe mi karışıyor?, 47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?, Adım adım silah bırakma nasıl olacak?, Bölgenin kanaat önderleri ne düşünüyor?, Kandil kadrosuna ne olacak?, Terörsüz Türkiye hedefinde süreç nasıl ilerledi?, Pakistan-Hindistan: Barut fıçısı patladı, Kim Hindistan2ın kim Pakistan'ın safında?" sorularına cevap arandı.
47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?
47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?
47 yıllık terör fesih açıklamasıyla bitecek mi?
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