Trump’ın uzlaşma mesajının arkasında savaş hazırlığı mı var?

ABD ile İran arasında müzakere süreci yeniden gündeme gelirken bölgede savaş gerilimi tırmanmayı sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran ile anlaşmaya çok yakınız” açıklaması dikkat çekerken, aynı zamanda yaptığı sert tehditler Washington’un gerçek niyetine ilişkin soru işaretlerini artırdı. A Haber’de Melih Altınok’un sunduğu Sebep Sonuç programında konuşan İran Uzmanı Akademisyen Oral Toğa, Trump’ın uzlaşmacı söylemlerinin perde arkasında büyük bir askeri operasyon hazırlığının olabileceğine işaret etti. Toğa, bölgeye yapılan yoğun askeri sevkiyatın tesadüf olmadığını ve önümüzdeki süreçte asıl planın daha net ortaya çıkacağını ifade etti.