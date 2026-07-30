TÖDER Başkanı İbrahim Taşel anlattı üniversite tercihinde dikkat edilmesi gerekenler

Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel, A Haber Eğitim Dünyası programına konuk oldu. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Taşel, eğitimde yaşanan değişim süreci ve öğrencilerin tercih döneminde dikkat etmesi gereken başlıklar hakkında değerlendirmelerde bulundu. İbrahim Taşel, eğitimde teknolojik gelişmelerin takip edilmesi gerektiğini belirterek yeniliklere açık olmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilerin geleceğe hazırlanırken değişen şartlara uyum sağlamasının önemli olduğu ifade etti.