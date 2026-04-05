Tarihin en büyük enerji krizi: Petrolün kalbi durmak üzere

İran-İsrail gerilimi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yaşanan tıkanıklık, küresel ölçekte büyük bir enerji ve gıda krizine yol açtı. Dünya petrolünün yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği bu hatta akışın durması, alternatif arzın yetersizliği nedeniyle ciddi sorun yaratıyor. Saldırılar sadece petrolü değil, LNG arzını da etkiledi. Özellikle Katar kaynaklı üretimde büyük kayıp yaşanırken uzmanlar enerji altyapısındaki hasarın savaş bitse bile yıllarca sürebileceğini vurguluyor.