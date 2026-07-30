KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, A Haber Eğitim Dünyası programında Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. Öztürk, üniversite-sanayi iş birliği, uygulamalı eğitim ve öğrencilerin kariyer imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, A Haber Eğitim Dünyası programına konuk oldu. Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtlayan Öztürk, eğitimde yetkinlik kazanımı, iş dünyasının beklentileri ve üniversitenin öğrencilere sunduğu fırsatlar hakkında konuştu.

"BİLGİNİN YETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKİYOR"

Selçuk Öztürk, üniversite eğitiminin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek bilginin uygulama ve yetkinlikle desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Öztürk, bölümlerin iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLER İŞ DÜNYASIYLA BULUŞTURULUYOR

Programda işverenlerin yeni mezunlardan beklentileri ve üniversitelerin nitelikli insan kaynağı yetiştirme rolü ele alındı. KTO Karatay Üniversitesi'nin öğrencileri iş dünyasıyla buluşturan çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM VE KARİYER İMKANLARI

Uygulamalı eğitimin özellikle mühendislik alanındaki öğrenciler için sağladığı avantajlar konuşuldu. Programda KTO Karatay Üniversitesi'nde pilotaj, tıp ve hukuk eğitim imkanları da değerlendirildi.