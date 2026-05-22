Kılıçdaroğlu Özgür Özel ile telefonda ne görüştü?

CHP'de mutlak butlan kararı ile görevden uzaklaştırılan Özgür Özel ile göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki telefon krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin telefonda görüştüğü belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez, görüşmeye ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu, telefonda Özgür Özel'e en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi. Özgür Özel de kendi taleplerinin de bu yönde olduğunu ifade etti. Bu konuyu değerlendirip, geri dönüş yapacaklarını iletti." dedi.