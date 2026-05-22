Kurultay dosyasında gizli tanık depremi! İstanbul için çarpıcı organizasyon iddiası

CHP kurultayına ilişkin dava dosyasında yer alan gizli tanık ifadeleri siyaset gündeminde yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Yusuf Alabarda, canlı yayında İstanbul’un üç bölgeye ayrılarak delegelerin yönlendirilmeye çalışıldığı iddiasını gündeme taşıdı. Belediye kadroları, iş vaatleri ve organizasyon ağı üzerinden yürütüldüğü öne sürülen süreçte birçok ismin adının geçtiği belirtildi. Dosyada yer alan tanık beyanları ve resmi belgelerin, tartışmayı siyasi polemik sınırının ötesine taşıdığı ifade edildi.