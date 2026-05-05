CHP Genel Başkanı hastane yatırımlarını neden görmüyor?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük’te gerçekleştirdiği mitingde "Kente devlet hastanesi yok" iddiasıyla büyük bir skandala imza attı. Özel’in "Yıkılmış, yenisi yapılmamış" diyerek halkı yanıltmaya çalıştığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin, 2014 yılından bu yana sadece kente değil tüm bölgeye devasa bir sağlık üssü olarak hizmet verdiği ortaya çıktı. A Haber ekibi, iddiaların odağındaki o modern hastanenin önünden gerçekleri tüm çıplaklığıyla kamuoyuna aktardı.