Katar'da helikopter düştü! 3 Türk şehit oldu

Ortadoğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Körfez'den yürekleri yakan bir haber geldi. Katar'da, Türk ve Katarlı personelin ortak eğitim faaliyeti sırasında bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle denize düştü. Kahreden kazada 1'i asker, 2'si ASELSAN teknisyeni olmak üzere 3 Türk vatandaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, acı olaya ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, acı haberin detaylarını canlı yayında aktardı.