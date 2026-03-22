CANLI YAYIN
ProgramlarÖzel VideoGündemYaşamDünyaSporEkonomiKültür SanatTeknolojiTelevizyonOtomobil
Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber

Katar'da helikopter düştü! 3 Türk şehit oldu

Ortadoğu'da gerilimin tırmandığı bir dönemde Körfez'den yürekleri yakan bir haber geldi. Katar'da, Türk ve Katarlı personelin ortak eğitim faaliyeti sırasında bir askeri helikopter teknik arıza nedeniyle denize düştü. Kahreden kazada 1'i asker, 2'si ASELSAN teknisyeni olmak üzere 3 Türk vatandaşı şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, acı olaya ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, acı haberin detaylarını canlı yayında aktardı.

Sıradaki Videolar
YaşamFatih'te bina çöktü!
GündemÇelik Kubbe’ye İtalyan takviyesi
YaşamKoşamayan ata şiddet uygulayıp bayılttı
Gündemİstanbul Fatih'te korkutan patlama: İki bina yerle bir oldu
DünyaYunanistan ABD'nin mühimmat deposuna dönüştü!

Gündemden Videolar

İsrail'in Arad şehrine füze düşme anı! A Haber’de çarpıcı görüntüler
İran'ın vurduğu Arad'da büyük yıkım | Çok sayıda ölü ve yaralı var
İran’dan kritik hamle: Savunma değil sensörler hedefte
Erzurum'da dehşete düşüren olay: Boğazından bıçaklanmış halde sokakta bulundu
Dimona'da yıkımın boyutu A Haber'de
İsrail’in nükleer kalbi Dimona’da füze yağmuru
Amerika-İran hattında hareketlilik! ABD savaş uçakları Lincoln'den havalandı