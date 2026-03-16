Hocaların hocası İlber Ortaylı'nın ardından çaprıcı sözler

Hayatını kaybeden duayen tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın ardından, sevenleri ve meslektaşları anılarını paylaşıyor. A Haber canlı yayınına konuk olan Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Ortaylı'yı sadece bir tarihçi olarak değil, aynı zamanda büyük bir entelektüel, aydın ve toplumun her kesimini kucaklayan bir değer olarak tanımladı. Taşağıl, Ortaylı'nın milli meselelerdeki dik duruşuna ve Türk tarihini millete sevdiren eşsiz üslubuna dikkat çekti.