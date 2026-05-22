Türkiye sağanak alarmında: Bayramda yağış sürecek mi? Kritik tahmin geldi

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayınında çok kritik açıklamalarda bulundu. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sel riskinin sürdüğüne dikkat çeken Tek, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları bekleyen hava koşullarını ve bölgelerdeki son durumu detaylarıyla paylaştı. İstanbul'da sisli başlayan sabahın ardından öğleden sonrası için şiddetli yağış uyarısı yapılırken, uzmanlar özellikle ulaşımda aksamalara karşı sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.