Dünyada yeni tehlike! Petrol yerine su savaşları kapıda

Geçtiğimiz yüzyılda petrol ve karbon yakıtlar üzerinden yürütülen kanlı mücadeleler, yerini çok daha hayati ve geri dönüşü olmayan bir krize bırakıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Önümüzdeki dönem su alanında büyük mücadelelere sahne olacak" uyarısıyla dikkat çektiği bu yeni dönemde, dünya haritası su kaynakları üzerinden yeniden şekilleniyor. Küresel kuraklık, kontrolsüz nüfus artışı ve baraj krizleri "sıcak temas" ihtimalini her geçen gün artırırken; Türkiye, 861 barajı ve 180 milyar metreküplük devasa su depolama kapasitesiyle bu küresel kaosa karşı hazırlıklarını tamamlayarak bölgenin geçilemez kalesi haline geldi. A Haber'de dünyayı etkisi altına alacak yeni tehlike olan su savaşları Özel Dosya farkıyla ele alındı.