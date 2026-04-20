Çocuk oyunları CIA-MOSSAD tuzağı mı?

Türkiye'yi derin üzüntüye boğan okul saldırılarında saldırganların oyun bağımlısı olduğu ortaya çıkmasının ardından gözler dijital dünyanın çocuklara verdiği zararlara çevrildi. PUBG, Roblox gibi oyunlarda şiddet, silah kullanımını özendiren unsurlar ve LGBT propagandası yapılmasıyla gençler büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken CIA ajanı Edward Snowden'in yaptığı açıklama ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Snowden, bu tür saldırgan içerikli oyunların CIA tarafından kontrol edildiğini belirtti. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında "İstihbarat servislerinin oyunlarda işi ne?" sorusu masaya yatırılırken konuya ilişkin Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirmelerde bulundu.