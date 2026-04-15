Beyaz Saray’da Mesih savaşı: Trump’tan Papa’ya ‘ihanet’ suçlaması ve yeni din planı!

Küresel siyaset, Donald Trump’ın Vatikan’a savaş ilan etmesi ve Papa’yı koltuğuna oturtan asıl gücün kendisi olduğunu iddia etmesiyle tarihin en büyük dini hesaplaşmasına sahne oluyor. Trump kendisini kutsal figürlerle özdeşleştirip 2 bin yıllık kilise otoritesine meydan okurken, Papa’nın barış mesajları Beyaz Saray duvarlarında diplomatik sınır dışı tehditleri ve sert suçlamalarla yankılanıyor. A Haber’de konuşan uzman isimler, bu gerilimin perde arkasında Amerikan Hristiyanlığını Roma’dan tamamen koparacak ve İngiliz tipi bir ayrışmaya yol açacak "Beyaz Saray Dini" projesinin yattığını vurguluyor. Opus Dei gibi gizemli tarikatların ve J.D. Vance gibi stratejik isimlerin odağında olduğu bu ruhsal deprem, Batı dünyasının hem siyasi hem de inanç temellerini yerinden oynatmaya hazırlanıyor.