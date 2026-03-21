ANALİZ | Bu bayram sevinç değil, vicdan çağrısı

Müslüman alemi için rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan, bu yıl Gazze başta olmak üzere İslam coğrafyasında kan ve gözyaşıyla geçti. Takvimler kutsal günleri gösterirken bile silahların susmadığı bölgede, insanlığın gözleri önünde çocuklar katledildi, şehirler yerle bir edildi. Savaşın gölgesinde buruk bir şekilde idrak edilen Ramazan'ın ardından gelen bayram ise ne tam bir sevinç ne de bir huzur getirdi. Bayramlık yerine kefenlerin hazırlandığı coğrafyada bu bayram, bir kutlamadan çok bir vicdan çağrısına dönüştü.