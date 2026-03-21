ahaber.com.tr - Özel Haber

İran'da bayram ve cenaze bir arada! A Haber yayınında gözyaşlarını tutamadı

A Haber muhabiri Ekber Karabağ, ABD ve İsrail geriliminin zirve yaptığı Tahran’dan Ramazan Bayramı’nın nabzını tuttu. İsrail’in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları sözcüsü Muhammed Ali Naeini için düzenlenen cenaze töreni ile bayram namazının birleştiği İmam Humeyni Camii önünde toplanan binlerce İranlı, "zafer" ve "intikam" mesajları verdi. Savaşın gölgesindeki Tahran sokaklarında hem hüzün hem de kararlılık hâkim.

