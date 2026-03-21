Amerikan halkını böyle zehirliyorlar | İran'ı 'Kuzey Kore'leştirme planı!

ABD ve İsrail’in Orta Doğu’daki gerilimi tırmandırdığı kritik dönemde, Savunma Bakanı Pete Hegseth’in 13 yaşındaki oğluna söylediği sözler savaşın psikolojik boyutunu gözler önüne serdi. Amerika’nın kamuoyuna yaptığı propaganda ile Amerikan halkının İran’ı Kuzey Kore benzeri bir tehdit olarak algıladığı iddiası savaşın yeni boyutunu ortaya koydu. A Haber’de konuşan Akademisyen Dr. Tolga Sakman, İran rejimi ile halkını ayırma planına dikkat çekerek, Pakistan-Afganistan hattındaki son gelişmelerin de savaş öncesi stratejik bağlamı anlamak için kritik olduğunu vurguladı.