Trump'ın planı deşifre oldu! Zaferin anahtarı Hürmüz'de

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında ABD Başkanı Trump'ın çelişkili açıklamalarının perde arkasını araladı. Sakman, Trump'ın savaşı bitirip bölgeden çekilmek için "kabul edilebilir bir zafer" arayışında olduğunu ve bu zaferin formülünü Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne indirgediğini belirtti. İran'ın savaşta ağır yara aldığını ancak İsrail'in baskısıyla tırmanan gerilimin ABD için de siyasi maliyetler ürettiğini vurgulayan Sakman, Washington'ın bölgeden çıkış için Hürmüz merkezli bir manevra yapabileceğini iddia etti.