Trump'ın akılalmaz stratejisi: Uzman A Haber'de yorumladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu, İran ve Hürmüz Boğazı hakkındaki son açıklamaları, Amerika'nın bölgedeki stratejik çıkmazını bir kez daha gözler önüne serdi. A Haber canlı yayınına konuk olan Sosyolog-Yazar İsmail Öz, Trump'ın söylemlerini "safsata" ve "manipülasyon" olarak nitelendirerek ABD'nin psikolojik savaşı kaybettiğini vurguladı. Trump'ın, en büyük küresel rakibi olan Çin'i Hürmüz Boğazı için yardıma çağırmasını "çıldırmışlık hali" olarak yorumlayan Öz, ABD güvenlik bürokrasisinde yaşanan üst düzey istifaların da bu akıl dışı politikalardan kaynaklandığını belirtti.