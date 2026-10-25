Başörtüsüne yıllarca süren yasak: İkna odalarında baskı dönemi

Bir dönem Türkiye'nin en derin yaralarından biriydi başörtüsü yasağı. Üniversite kapılarında gözyaşları, ikna odalarında baskılar, eğitim hakkından mahrum bırakılan genç kızlar vardı. Yıllarca çözülemeyen "başörtüsü meselesi", siyasi mücadelelerin de en sert başlıklarından biri oldu. Yasakların kaldırılmasıyla birlikte başörtülü kadınlar, eğitimden kamu görevlerine kadar hayatın her alanında özgürce yer almaya başladı. Türkiye'nin yakın tarihinde iz bırakan o yasak, bugün geride kalan acı bir hatıra olarak tarihe geçti. Başörtüsü yasağının geçmişi ve yaşananlar, A Haber'in "Özel Dosya" haberinde ele alındı.