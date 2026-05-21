A Haber’de mutlak butlan kararı sonrası A Haber’de dikkat çeken detay: Karara direnmek hukuki değil

CHP’de kurultay krizine ilişkin yargı sürecinde tansiyon zirveye çıktı. İstinaf mahkemesinin “mutlak butlan” değerlendirmesi sonrası mevcut yönetimin hukuki meşruiyetinin tartışmalı hale geldiği belirtilirken, hukukçular kararın uygulanmasının zorunlu olduğuna dikkat çekti. Sürecin merkezinde ise eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden göreve dönmesi ihtimali var. Hukukçu Avukat Mehmet Yılmazer, kararın yalnızca siyasi değil aynı zamanda doğrudan hukuki sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu.