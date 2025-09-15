Yok böyle sistem! En modifiye hobi

Hız ve adrenalin deyince ilk akla gelenlerden biri de elbette modifiye araçlar. Güçlendirilmiş motorları, ses sistemleri ve dış görünüşleriyle ilgi çekiyorlar. Meraklıları da İstanbul'da buluştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN