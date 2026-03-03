New York’ta İran saldırılarına protesto: Yüzlerce kişi Manhattan’da yürüdü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki gösteren yüzlerce kişi, New York City’te bir araya geldi. Columbus Circle’dan başlayan yürüyüş, Fifth Avenue boyunca devam ederken, protestocular saldırıların derhal durdurulmasını talep etti. Protestocular, ABD Başkanı Donald Trump yönetimini ve İsrail’i eleştirirken, yürüyüş Trump Tower önünden yoğun güvenlik önlemleri altında geçti. Gösteri, New York City Police Department (NYPD) tarafından alınan geniş güvenlik tedbirleri eşliğinde olaysız şekilde sona erdi.