MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: İran'a saldırganlık gayrimeşrudur gayri hukukidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur. Bu saldırganlık gayri hukukidir. Bu saldırganlık gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur." dedi.