Isparta'nın zamana meydan okuyan ecdad yadigarı
Yaşam Isparta’nın zamana meydan okuyan ecdad yadigarı
baharda Sibirya soğukları etkili oluyor
Yaşam baharda Sibirya soğukları etkili oluyor
Bu çocuğun kulakları radar kadar hassas
Yaşam Bu çocuğun kulakları radar kadar hassas
Arnavutköy'de VIP taksi minibüs alev alev yandı
Yaşam Arnavutköy’de VIP taksi minibüs alev alev yandı
Askeri ve ekonomik hedefler yerle bir edildi!
Gündem Askeri ve ekonomik hedefler yerle bir edildi!
New York'ta İran saldırılarına protesto
Dünya New York’ta İran saldırılarına protesto
ahaber.com.tr Haber Merkezi

MHP lideri Bahçeli'den net mesaj: İran'a saldırganlık gayrimeşrudur gayri hukukidir

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısına tepki gösteren Bahçeli, "Amerika Birleşik Devletleri'nin Siyonizmin tahrik ve tertibine gelerek İran'a saldırması bölgesel ve küresel dengeleri sakatlayacak mahiyettedir. Bu saldırganlık gayrimeşrudur. Bu saldırganlık gayri hukukidir. Bu saldırganlık gayri ahlakidir. Uluslararası hukuku takan ve tanıyan yoktur." dedi.

Kur’an’ın en kapsamlı ayeti! Milyoner'e damga vuran soru
ABD’den İran’a Umman Körfezi üzerinden gözdağı
CHP'li başkandan belediye meclis üyesine küfür
Türkiye-İran sınırında ne oluyor? Göç dalgası iddialarına son nokta koyuldu!
İsrail savaş uçağı İran füzesinden son anda kaçtı!
Trump’ın İran planı çöktü: Ne rejim değişti ne direnç kırıldı!
Hürmüz’deki gerilim savaş ilanı mı? İran’a yönelik saldırılar bölgeyi ateşe attı
