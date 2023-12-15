Yediemindeki 100 milyon TL değerindeki araçlar sahiplerini bekliyor

Diyarbakır'da bir yediemin otoparkında 500'e yakın tahmini 100 milyon lira değerinde onlarca araç sahiplerini bekliyor. Araçlar ne zaman satılacak? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın konuğu olan otopark sahibi Eshat Güngürür önemli değerlendirmelerde bulundu.

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