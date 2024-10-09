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Türkiye Kenan Doğulu’nun, Kenan Doğulu ise yeni Renault Rafale’in rüzgârına kapıldı

Türkiye Kenan Doğulu’nun, Kenan Doğulu ise yeni Renault Rafale’in rüzgârına kapıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 11:11
Güncelleme:09.10.2024 11:14
Renault’un otomobil tutkunlarının beğenisine sunduğu D-SUV segmentindeki yeni modeli Renault Rafale’in lansmanı Selçuk Havaalanı’nda gerçekleştirildi. Otomobil gazetecilerinden Türkiye’nin sevilen içerik üreticilerine uzanan oldukça geniş bir davetli listesine sahip olan lansmanda, Kenan Doğulu da özel davetliler arasındaydı. İzmir’in Selçuk ilçesinden Bodrum’a uzanan benzersiz lansmanın en dikkat çekici bölümü ise, ünlü sanatçı Kenan Doğulu’nun paraşüt ile uçaktan atladığı an olarak hafızalara kazındı.
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