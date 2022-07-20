Torpidoya ayaklarınızı koymayın! Otomobilde airbag açılırsa neler olur? Araçlarda nasıl yolculuk yapılmalı?

Araçlardaki hava yastığı kazalarda insan hayatını kurtaran en önemli güvenlik sistemlerinden biri. Ancak bazı durumlarda ciddi sakatlanmalara hatta ölüme bile yol açabiliyor. Ciddi sakatlanmalara sebebiyet vermemek için airbagli araçlarda nasıl yolculuk yapılması gerekir? A Haber muhabiri Murat Dada detayları aktardı.

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