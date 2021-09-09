09 Eylül 2021, Perşembe
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TOGG fabrikasının yapımı sürüyor! Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek?
Türkiye'nin otomobilinin yapılacağı fabrikanın inşası sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, herhangi bir aksilik olmaması halinde, yerli otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.