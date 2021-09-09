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TOGG fabrikasının yapımı sürüyor! Yerli otomobil ne zaman seri üretime geçecek?

A Haber
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Giriş: 09.09.2021 14:29
Türkiye'nin otomobilinin yapılacağı fabrikanın inşası sürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, herhangi bir aksilik olmaması halinde, yerli otomobilin 2022 sonunda seri üretim bandından ineceğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.
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