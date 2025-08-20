20 Ağustos 2025, Çarşamba

Test sürüşü kazalarında kim sorumlu? Tamirhane sigortaları neleri kapsıyor?
Test sürüşü kazalarında kim sorumlu? Tamirhane sigortaları neleri kapsıyor?

Test sürüşü kazalarında kim sorumlu? Tamirhane sigortaları neleri kapsıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.08.2025 12:42
İstanbul'da lüks bir otomobili test için kullanan usta, kontrolden çıkan araçla kaza yaptı. Bu kaza sonrası tamirhanede gerçekleşen kazaların sorumlusu kim olacak soruları gündeme geldi. Peki bu durumda kim sorumlu olacak? Araç sigortasızsa masrafı tamirci mi araç sahibi mi öder? Detayları A Haber Mustafa Kadir Mercan’ın konuğu olan sigorta uzmanı Tahsin Aydın anlattı.
