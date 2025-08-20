Test sürüşü kazalarında kim sorumlu? Tamirhane sigortaları neleri kapsıyor?

İstanbul'da lüks bir otomobili test için kullanan usta, kontrolden çıkan araçla kaza yaptı. Bu kaza sonrası tamirhanede gerçekleşen kazaların sorumlusu kim olacak soruları gündeme geldi. Peki bu durumda kim sorumlu olacak? Araç sigortasızsa masrafı tamirci mi araç sahibi mi öder? Detayları A Haber Mustafa Kadir Mercan’ın konuğu olan sigorta uzmanı Tahsin Aydın anlattı.

