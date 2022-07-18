SON DAKİKA! Yerli otomobil TOGG'dan haber var: "Üretime hazır..." | İşte TOGG'un yola çıkacağı tarih

Tüm Türkiye’nin ve dünyanın merakla beklediği yerli otomobil için geri sayım başladı. TOGG’un ana üssü olan Gemlik Fabrikasında ise çalışmalarda sona gelindi ve fabrika üretime hazır hale getirilecek. Bu kapsamda TOGG’dan heyecan veren bir paylaşım geldi. 2 yıl boyunca yerli otomobil fabrikasında yaşananlar hızlandırılmış bir video ile gözler önüne serildi. Öte yandan yerli otomobilin yollarda olacağı net tarih de resmen açıklandı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik tesisinde inşaata başlangıç töreni 18 Temmuz 2020'de düzenlendi.

TOGG, "Bir fabrikadan daha fazlası için yola çıktık" sloganıyla işe koyuldu.

İŞTE HARCANAN EMEK

Türkiye için ilk olan bu dev proje için zemin güçlendirme için 44 bin adet beton kolon kullanıldı.

536 bin metre küp kazı çalışması yapıldı. 493 bin yapısal dolgu gerçekleşti.

Fabrika için 34 bin ton demir, 325 bin metre küp beton, 33 bin ton çelik kullanıldı.

İnşaat çalışmalarında toplamda 9 bin 700 kişi 3 milyon saat görev aldı.

Üretim hatları için 250 robot devreye alındı.

PİST VE BOYAHANE TAMAM

Avrupa'nın en temiz boyahanede ekipman kurulumu tamamlandı.

1,6 kilometrelik test pisti inşaatı tamamlandı.

BÜYÜK İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Fabrika, 1.2 milyon metre kara ve 230 bin metre kare kapalı alana sahip.

TOGG'un 4 bin 300 kişilik toplam istihdam hedefi var.

Yerli otomobil için 2030 yılına kadar 1 milyon adet üretim hedefi koyuldu.

Üretim istasyonlarında parçalı provalar da başladı.

TOGG'UN YOLA ÇIKACAĞI TARİH

Yerli otomobil TOGG, Avrupa normlarında teknik yeterlilik (setifikasyon) terslerinin tamamlanmasının ardından 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda olacak.









