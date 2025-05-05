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Sigorta sektöründe önemli değişiklik! Pert araç düzenlemesi değişti

Sigorta sektöründe önemli değişiklik! Pert araç düzenlemesi değişti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.05.2025 15:38
Sigorta sektöründe önemli bir değişikliğe gidiliyor. Artık hasar gören araçların onarım maliyeti, aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını aşmadıkça, sigorta şirketleri bu araçları perte çıkaramayacak. Yeni düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey ile konuştu.
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Sigorta sektöründe önemli değişiklik! Pert araç düzenlemesi değişti
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