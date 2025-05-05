05 Mayıs 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Sigorta sektöründe önemli değişiklik! Pert araç düzenlemesi değişti
Sigorta sektöründe önemli bir değişikliğe gidiliyor. Artık hasar gören araçların onarım maliyeti, aracın piyasa değerinin yüzde 60'ını aşmadıkça, sigorta şirketleri bu araçları perte çıkaramayacak. Yeni düzenlemenin detaylarını A Haber muhabiri Merve İzci Özmen konuğu olan otomotiv piyasası uzmanı Mehmet Karacabey ile konuştu.