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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Zorunlu trafik sigortası açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2021 15:01
Güncelleme:11.05.2021 15:05
Türkiye Sigorta Birliği'nden zorunlu trafik sigortasına ilişkin yapılan açıklamada, "Kanundan alınan yetkiye dayanılarak Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile çerçevesi çizilen zorunlu trafik sigortasında hak sahiplerine ödenecek tazminatın tüm taraflar için bilimsel ilkelere uygun ve net bir şekilde ortaya konulmasının ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasının tüm taraflara fayda sağlayacağını düşünüyoruz" denildi. Açıklamada, "Sektör olarak hiçbir sigortalımızın ve hak sahibimizin mağduriyetine sebebiyet vermeden, bilimsel yöntemlere göre hesaplanan tazminatın doğru kişiye en hızlı sürede ödenmesi öncelikli amacımızdır" ifadeleri kullandı.
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